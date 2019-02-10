В зоне ООС после контузии пропал боец ВСУ: идут поиски военного

10.02.2019 18:02

В зоне ООС на Донбассе во время одного и боев пропал украинский военнослужащий из «Закарпатского легиона».

Об этом сообщают на странице подразделения в соцсети, передает donpress.com.

Так, в подразделении отмечают, что существует большой риск того, что боец попал в плен к противнику:

«Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадание его в плен. Закарпатский Легион сохраняет бдительность и боевую готовность. Поиски нашего собрата продолжаются»