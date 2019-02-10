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Архив - Донецкая область

В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев

10.02.2019 10:41
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В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев

В зоне проведения Операции объединенных сил прекращена преступная деятельность командира роты резерва одной из в/ч Национальной гвардии, капитана Национальной гвардии Украины. Об этом сообщают Донецкие новости.
Отмечается, что подозреваемый требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 13800 грн (500 долларов США) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной военной части.
После получения второй части взятки в сумме 7800 грн., его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды – изъят.
Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.



Теги: Донбасс, взятка, задержание, нацгвардия, ООС
 
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