Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам

10.02.2019 08:21

Боевики на Донбассе снова ударили из запрещенного вооружения, а всего за вчерашний день совершили 10 обстрелов позиций украинской армии. В результате боестолкновений потери были и у ВСУ, и у врага.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески, из минометов калибра 82 мм вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов около Старогнатовки, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе села Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Чермалык.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новотошковское. Из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил вблизи Крымского, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Травневе.