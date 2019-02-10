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Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам
Боевики на Донбассе снова ударили из запрещенного вооружения, а всего за вчерашний день совершили 10 обстрелов позиций украинской армии. В результате боестолкновений потери были и у ВСУ, и у врага.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески, из минометов калибра 82 мм вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов около Старогнатовки, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе села Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Чермалык.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новотошковское. Из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил вблизи Крымского, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Травневе.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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