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ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями
Гибридная армия России 8-9 января устроила очередную эскалацию на Донбассе. Ответ ВСУ стоил ей потерь в живой силе и технике.
Последними новостями с фронта в Facebook поделилась пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
В последние дни гибридная армия России активизировалась на линии фронта. Только вчера, 9 февраля, было зафиксировано 10 атак оккупанта, в том числе с применением запрещенного Минском тяжелого вооружения. Под огнем вражеских минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП-1 оказались позиции ВСУ у Песок, Авдеевки, Старогнатовки, Крымского, Чермалыка, Павлополя. В результате этих обстрелов ранения получили 3 защитника Украины, они были экстренно госпитализированы. Бойцы ООС достойно ответили оккупанту на провокации. На его огневые точки обрушили ответный огонь, в результате чего 2 террористов были ликвидированы, еще 2 тяжело ранены. Кроме того, бойцами ООС была уничтожена бронемашина армии РФ.
Теги: Россия, Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, ООС
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