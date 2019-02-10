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ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
В Сети появились кадры уничтожения российской бронетехники бойцами ООС на Донбассе. ВСУ потребовалось всего 2 удара, чтобы превратить технику врага в груду металла.
Кадры разгрома российской техники в Сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Инцидент, по данным военного, случился в минувшую субботу, 9 февраля. Террористы обрушили на позиции ВСУ огонь из вооружения БМП-1 и сильно об этом пожалели. Ответным огнем броневик был мгновенно разрушен, восстановить технику не представляется возможным. Что примечательно, военным понадобилось всего 2 выстрела для этого.
"Вчера (9 февраля - ред.) представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ООС об избыточной военной технике. Над интересным предложением бойцы задумывались недолго. Результатом успешного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", - прокомментировал видео Штефан.
Где конкретно произошел инцидент, офицер не уточнил. Есть основания полагать, что в районе Новотошковского. Именно в этом районе в минувшие сутки гибридная армия РФ применяла БМП-1, что подтвердили в штабе ООС.
Теги: Россия, Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР, ВСУ, террористы, БМП, ООС
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