Взрывы переместились на юг Донецкой области

10.02.2019 08:59

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о снижении количества обстрелов и взрывов на Донетчине в период с вечера 7-го по вечер 8 февраля.

За указанный период в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, около 30 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 260 взрывов).

Большинство НРПО зафиксировано в районах на юге региона: к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).