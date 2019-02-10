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Взрывы переместились на юг Донецкой области
10.02.2019 08:59
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о снижении количества обстрелов и взрывов на Донетчине в период с вечера 7-го по вечер 8 февраля.
За указанный период в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, около 30 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 260 взрывов).
Большинство НРПО зафиксировано в районах на юге региона: к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы, Мариупольское направление
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