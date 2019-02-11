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Блокпосты ОРДО: на «Каргиле» ночует более 40 авто, на Горловке многие не проехали
Вчера расположенные на линии разграничения в Донецкой области блокпосты, которые подконтрольны членам НВФ, собрали огромное число автомобилей на Бахмутском и Марьинском направлении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, на Бамхмутском направлении люди жалуются на значительное ухудшение ситуации с пропуском автомобилей началось после «мониторинга депутатов». Люди отмечают, что последние дни многие авто остаются ночевать на пункте пропуска:
«13−00. На Арт. 400 пеших, 250 авто. В нашу сторону практически нет»
«Я так понимаю, как пошел шорох с депутатами, проезда вообще не стало, когда такое было, суббота, обед, с… а полная сетка пешиков, об авто молчу вообще. Всем на самом деле по… йх, они не ездят, не погранцы, ни депутаты, нельзя»
«На днр светопредставление сегодня, 3 часа простояли чтобы попасть в Бахмут, на 0 сразу на автобус, на укр. КПП сразу на проверку, в 16.30 по времени днр в сторону Украины — людей целая разделительная полоса под навесом и очередь на 14а, как-то так «
«Очень много авто не проехали»
На Марьинском направлении вчера было не так много льготников и автомобилей, однако, к концу дня пересечь КПВВ удалось не всем:
«На Каргиле выезд из Донецка основная- около 80，льгота- около 20»
«Каргил на Донецк 50 общая 25 льгота»
» На Каргиле осталось на ночевке 46 машин»
«Вчера приехали с Украины. Среди нас были и молодые. Украинские КПВВ прошли нормально, что туда, что от туда. Процедура проверки паспортного контроля заняла 2х автобусов где-то минут 10, а может и меньше. Ни кто ни до кого не придирался, практически и не проверяли. Все было спокойно и мирно. Проверить могут гайцы это где-то за броневичком после выезда с КПВВ и то кто на машинах и то не всегда и не всех. Так, что едьте и будьте спокойны. Ну конечно могут быть не штатные ситуации, как говорится в семье не без урода. Ну ДНРовски документы брать с собой категорически нельзя. Берут только глупые или самоуверенные. Удачных поездок»
«Основная около 100. Льготы почти нет»
На Мариупольском направлении в Еленовке в течение дня очереди были относительно небольшие. Кроме того, в период с 17:00 до 17:30 члены НВФ неожиданно пропустили 110 автомобилей:
«На Еленовке в Донецк от сигаретного ларька»
«На Новотроицком и Перлыне никого, на Еленовке в Донецк машин сорок»
«В итоге с 17 до 17.30 выпустили 110 машин！вот это скорость у «таможни"！чего так целый день нельзя… встречка в Донецк стоит»
На Гнутово очевидцы отметили небольшое скопление авто в первой половине дня, но уже после обеда транспорта практически не было:
«В 11:54 запустили 10 машин. Мы в след. партии»
«Гнутово на Донецк, сразу на въезд»
«В обе стороны свободно»
На КПВВ «Станица Луганская» по словам очевидцев, сегодня весь день был свободный проезд без большого скопления людей:
«Сегодня вывезли родителей часам к 9 по лнр времени, может чуть позже, только от звонили что уже минут 40 как в Станице. На лнр было пусто, в Украину навес, пропускали быстро»
«Целый день свободно, Украина навес, обратно сквозняком».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, пункт пропуска, КПП, ОРДО
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