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«Хочет уйти, как Плотницкий»: в соцсети сообщили о «болезни» Пасечника
Действующий главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, якобы страдает от серьезных проблемы со здоровьем, в связи с чем, может оставить свою «должность». Об этом в Twitter сообщает блогер «Колывано-Бджолария».
По его словам, Пасечник недавно вышел на работу после длительного пребывания на больничном, в то же время, диагноз главаря ОРЛО не разглашается. Как стало известно, у Пасечника серьезно ухудшились отношения с «министром» «МВД «ЛНР» Игорем Корнетом, «прокуратурой» «ЛНР» и с «судебной властью ЛНР».
По предположениям местного населения Пасечник боится, что и его попытаются сместить с должности также, как и экс-главаря ОРЛО Игоря Плотницкого, последствием переворота, в связи с чем вероятность того, что он обдумывает варианты «отставки» очень высока. Жители ОРЛО уточняют, что наиболее вероятными преемниками Пасечника являются «председатель» «народного совета» «ЛНР» Мирошниченко и «руководитель» «администрации» главаря «ЛНР» Дейнека.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий, Пасечник
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