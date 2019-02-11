Эксперт: если Украина и дальше будет просто выжидать – Запад снимет санкции с России

11.02.2019 18:31

Ни для кого не секрет, что в многих странах бизнес ищет пути, как примириться с Россией, чтобы снять санкции. Есть запрос на примирение. Соответственно, дипломаты и политики предлагают новые планы урегулирования ситуации на Донбассе.

При этом, если мы и дальше будем любой план с порога отметать, если мы и дальше не будем предлагать каких-то своих вариантов, то рано или поздно Запад под давлением бизнеса поставит на этом крест и снимет санкции с России. Как информирует replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.



По его мнению, это наше будущее. Эксперт отметил, что нужно лучше рассмотреть план Мартина Сайдика, который является своеобразной «машиной», на которой можно будет приехать к выполнению Минских соглашений Украиной и Россией. У Минских соглашений есть два огромных недостатка.



Эксперт подчеркнул, первый недостаток заключается в том, что Минские соглашения носят очень общий характер, то есть, они очень расплывчатые. Там содержатся декларативные пункты, которые не наполнены ни конкретными измеримыми целями, ни средствами их достижения. В логике Минских соглашений Трёхстороння контактная группа была создана именно для того, чтобы вырабатывать конкретные решения, но они не вырабатываются. Второй недостаток заключается в том, что в Украине никто не воспринимает Минские соглашения. Это означает, что значительная часть общества не готова к Минским соглашениям, не готова к каким-то планам решения вопроса.