«Ничего не было обещано»: в «ДНР» прояснили ситуацию с восстановлением Донбасса

11.02.2019 16:00

По словам «депутата парламента» самопровозглашенной «ДНР» Натальи Чекаревой, в связи с отсутствием финансирования процесс восстановления разрушенного войной оккупированного Дебальцево остановлен.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал украинский журналист Денис Казанский. «Депутат «парламента» ДНР Наталья Чекарева о ситуации с восстановлением Дебальцево: процесс восстановления остановлен, денег нет. Сорян, ребята, все на Сирию ушло, а «российский Донбасс» пусть живет теперь в г**не и руинах. Ему же никто ничего не обещал», — прокомментировал видео автор публикации.



Ранее сообщалось, что в конце 2017 года появилось видео оккупированного Дебальцево, который больше выглядит, как «город-мертвец» — пустые улицы и разрушенные дома.



Виновными в таком положении дел являются россияне — летом минувшего года в сети опубликовали видео, снятое зимой 2014-2015 годов, на котором можно заметить, как бойцы так называемой ЧВК Вагнера едут в направлении Дебальцево, чтобы принять участие в боях.