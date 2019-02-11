Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Ничего не было обещано»: в «ДНР» прояснили ситуацию с восстановлением Донбасса

11.02.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Ничего не было обещано»: в «ДНР» прояснили ситуацию с восстановлением Донбасса

По словам «депутата парламента» самопровозглашенной «ДНР» Натальи Чекаревой, в связи с отсутствием финансирования процесс восстановления разрушенного войной оккупированного Дебальцево остановлен.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал украинский журналист Денис Казанский. «Депутат «парламента» ДНР Наталья Чекарева о ситуации с восстановлением Дебальцево: процесс восстановления остановлен, денег нет. Сорян, ребята, все на Сирию ушло, а «российский Донбасс» пусть живет теперь в г**не и руинах. Ему же никто ничего не обещал», — прокомментировал видео автор публикации.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года появилось видео оккупированного Дебальцево, который больше выглядит, как «город-мертвец» — пустые улицы и разрушенные дома.

Виновными в таком положении дел являются россияне — летом минувшего года в сети опубликовали видео, снятое зимой 2014-2015 годов, на котором можно заметить, как бойцы так называемой ЧВК Вагнера едут в направлении Дебальцево, чтобы принять участие в боях.



Теги: Донбасс, Дебальцево, восстановление, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх