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Новый график: Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе
В Донецкой и Луганской областях, с 11 по 15 февраля, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 11, 13 и 15 февраля – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 12 и 14 февраля – в Бахмуте (ул. Мира).
Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.
В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 11 февраля – в Золотом (Попаснянский р-н), 12 февраля, – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 13 февраля – в Золотом-4 (Попаснянский р-н), 14 февраля – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н), 15 февраля – в поселке Катериновка (Попаснянский р-н).
Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.
Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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