Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Правозащитники рассказали, как вести себя переселенцам в случае проверки на дому

11.02.2019 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Правозащитники рассказали, как вести себя переселенцам в случае проверки на дому

Чиновники социальных служб продолжают проверять внутренне перемещенных лиц по месту жительства или пребывания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев.

По его словам, такая практика является дискриминационной. Переселенцам, которых не застают по месту жительства или пребывания, останавливают социальные выплаты.

«Как известно, постановлением Верховного суда от 20.12.2018 года по делу 826/12123/16 такая крепостная практика признана незаконной. Окончательно, без права обжалования», – отметил Николай Козырев.

Правозащитник отметил, что если к вам пришли с проверкой, то не стоит препятствовать, но необходимо напомнить о ее незаконности, ссылаясь на постановление Верховного суда от 20.12.2018 года.

«И если, тем не менее, будет составлен акт проверки, подпишите его, но обязательно сфотографируйте этот акт на свой телефон», - добавил он.

Кроме того, Николай Козырев посоветовал записать полное имя проверяющего, его должность и обратиться с этой информацией и фото к правозащитникам на почту [email protected]

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, проверка, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх