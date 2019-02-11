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Правозащитники рассказали, как вести себя переселенцам в случае проверки на дому
Чиновники социальных служб продолжают проверять внутренне перемещенных лиц по месту жительства или пребывания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев.
По его словам, такая практика является дискриминационной. Переселенцам, которых не застают по месту жительства или пребывания, останавливают социальные выплаты.
«Как известно, постановлением Верховного суда от 20.12.2018 года по делу 826/12123/16 такая крепостная практика признана незаконной. Окончательно, без права обжалования», – отметил Николай Козырев.
Правозащитник отметил, что если к вам пришли с проверкой, то не стоит препятствовать, но необходимо напомнить о ее незаконности, ссылаясь на постановление Верховного суда от 20.12.2018 года.
«И если, тем не менее, будет составлен акт проверки, подпишите его, но обязательно сфотографируйте этот акт на свой телефон», - добавил он.
Кроме того, Николай Козырев посоветовал записать полное имя проверяющего, его должность и обратиться с этой информацией и фото к правозащитникам на почту [email protected]
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, проверка, переселенцы
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