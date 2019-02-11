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Архив - Донецкая область

«Сегодня очень неспокойно»: жители Донецка сообщают о боях на окраине города

11.02.2019 17:32
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«Сегодня очень неспокойно»: жители Донецка сообщают о боях на окраине города

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают о бое, звуки которого отчетливо слышны в городе.

В своих комментариях дончане пишут, что громкие канонады начали раздаваться еще около полудня и с каждым часом их звук становится все громче:

«Донецк 13.45 д. Хр… се канонада… Километрах в двадцати от нас… Аквапарк в шоке…»;

«Северный/Застанционный. Как-то не тихо. Периодически то стрелковое слышно, то покрупнее гупнет где-то. Вот и сейчас довольно мощненько прослушали двойной гуп, уже не единожды»;

«Донецк 11.53 к Макеевка Что-то гупнуло, очень мощно и очень далеко, взрывная волна пробежала».

«Чет сегодня не спокойно, Донецк периодически очень громко!»

«Донецк 13−20д ДК21 три бабаха. каждый громче»

«Авдеевка Где-то за городом несколько „плюшек“ прилетело (11−42)»

«Донецк прям щас. Тоже громковато!»

«Октябрьский, сторона ближе к Пескам, гремит во всю, от стрелкового до самого-самого…»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР
 
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