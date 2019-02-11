Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии

11.02.2019 22:35

Сегодня в течение дня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Бамхмутском направлении сегодня, по сравнению со вчерашним днем было немного меньше авто и уже после полудня своей очереди на проезд ожидали около 170 машин:

«13,30 Паспортный днр на артемовск 160−170 машин».

«В субботу в 12,40 стояли час в сторону Бахмута. А сегодня на 11час. очередь пешая в Бахмут полная сетка»

В то же время на Марьинском направлении на блокпосту Каргил весь день очереди практически не двигались. По словам очевидцев члены НВФ пропускали только платных перевозчиков и в час могли проехать всего 5−7 автомобилей:

» Каргил на выезд в Украину. Тупо стоим практически без движения. До 11 часов более менее льготную очередь пропустили и все… Теперь по 5 машин с основной и примерно также с льготной запускают. Очень медленно».

«Пеших нет в Украину. О транспорте писать долго не буду. Даже русский язык не выразит эмоций и ситуации, которая творится. Вчера с обеда не проехал, ночью был 12. Только заехал на таможню. С обычной очереди 2 машины в час. На проверке стоим уже более часа! Браво великим руководителям!!!» «Каргил на въезд в ДНР стоим. Пускают по 5 — 7 машин в час. Приехали в 14.15 стоим 10-е по состоянию на 16.36» «На каргиле два дня ж.па.Знакомый вчера не проехал, вернулся, сегодня был где-то 45, не проехал! Стоят глухо, одни барыги едут, сейчас будет возвращаться, и авто не очень много, втупую не пускают.»

На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке собрали не так много автомобилей и очереди продвигались без серьезных сбоев:

«Еленовка из Донецка 15 льгота, 50 общая. На въезд 45» «Еленовка в Украину машин 25»

В то же на КПВВ «Станица Луганская» сегодня были небольшие очереди:

«Со станице 11 сразу за талончиком на Украину 3 навеса на лнр 4 навеса возле банкоматов человек 10»

Источник: https://donpress.com