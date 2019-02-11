В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."

11.02.2019 19:48

Дончане пишут, что бои начались еще с обеда, к вечеру понедельника, 11 февраля, эти звуки стали мощнее.

О сильных боях в оккупированном Донецке сообщают пользователи Twitter, передает "Диалог.UA".

При этом в соцсетях отмечают, что работает как стрелковое, так и более тяжелое оружие.

А в районе аэропорта Донецка слышатся мощные взрывы. "Хр… се канонада… Километрах в двадцати от нас… Аквапарк в шоке…"

"Сейчас довольно мощненько прослушали двойной гуп, уже не единожды", - пишут жители Донецка.

"Чет сегодня не спокойно, Донецк периодически очень громко", Октябрьский, сторона ближе к Пескам, гремит во всю, от стрелкового до самого-самого", - пишут дончане.

"Ого! Неожиданно! Давно я не слышала таких раскатов!" " Гупает не по-детски", - рассказывают жители "столицы" "ДНР".

Напомним, пенсионеры в Донецке заявили, что Россия их "довела до ручки", и люди вынуждены ходить по морозу за бесплатной кашей.



Источник: www.dialog.ua