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ВСУ готовят противотанковую артиллерию к бою: военные рассказали о важной причине учений
В зоне ООС была настроена боевая техника на огневые позиции.
Армия Украины использовала ее для своих учений, чтобы отточить навыки ведения боя, если оккупант внезапно захочет напасть. В пресс-группе сказали, что бойцы справились со своей задачей превосходно.
В зоне ООС отряды артиллеристов мотопехотной бригады ВСУ настроили артиллерию на бой. Они начали тренироваться наносить огневые удары по "противнику", когда он наступал, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс".
Отмечается, что стрельбы отряды проводили из штатного вооружения. Все цели были успешно поражены.
Отряды показали себя с наилучшей стороны: профессионализм был доказан. Пресс-группа ОТУ "Север" дала развернутый ответ на вопрос о том, для чего же нужны эти стрельбы.
"Во время учений бойцы отрабатывали свои навыки ведения огня. Все цели были поражены. Хотим сказать, что благодаря данным тренировкам артиллеристы смогли усовершенствовать собственные навыки, которые касаются принятия решений, а также четкого выполнения плана задач.
Все справились со своими задачи на "отлично". Если будет наступление со стороны оккупантов, отряды сделают все возможное, чтобы отразить его", - сказано в сообщении.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, военные, артиллерия, танки, ВСУ, ООС
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