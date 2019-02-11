За ночевку в Мариуполе начнут брать налог

11.02.2019 15:15

Власти Мариуполя намерены ввести туристический налог, который будет распространятся на тех, кто приедет в Мариуполь и останется здесь с ночевкой.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета.

Решение это обусловлено изменениями в законодательстве Украины, которое обязывает установить подобный сбор на местах.

Согласно проекту, средства полученные от туристического сбора будут перечислены в городской бюджет. Платить его будут, как иностранцы, так и граждане Украины.

От оплаты сбора освобождаются жители Мариуполя, в том числе те, кто проживает здесь по договору найма, инвалиды, ветераны войны, чернобыльцы, лица, которые прибыли в Мариуполь по путевкам на лечение, оздоровление или реабилитацию, дети до 18 лет.

Ставка сбора – 0,1% от размера минимальной заработной платы, а это 4,1 грн. Отметим, что такая налоговая ставка распространяется, как на жителей Украины, так и на иностранцев, и это при том, что новый закон позволяет установить налог в размере до 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.

Налог взимается за ночевку в гостиницах, мотелях, хостелах, кемпингах и так далее. Также налог берут за ночевку в квартире, жилом доме, коттедже и даже на даче или в комнате.

Проект решения будет рассмотрен на ближайшей сессии, после чего решение вступит в силу.

Отметим, что в большинстве туристических городов уже давно существует подобный налог – это Киев, Львов, Одесса и другие.

Источник: https://www.0629.com.ua