Авдеевка, Светлодарск и Чермалык содрогались от взрывов

12.02.2019 09:05

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о нарушениях режима прекращения огня (НРПО) на Донетчине с вечера 8 февраля по вечер 10 февраля, сообщает avdeevka.city.

За период с вечера 8 по вечер 9 февраля в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества НРПО, зафиксировав при этом больше взрывов (около 50), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 30 взрывов). Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго‑востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо‑востоку от Донецка) и юго‑востоку от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка).

С вечера 9 по вечер 10 февраля Миссия констатировала дальнейшее уменьшение количества НРПО, зафиксировав, среди прочего, примерно 30 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками. Большинство НРПО зафиксировано в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), включая 6 взрывов, оцененных как разрывы на расстоянии 0,3–1 км от камеры СММ на ДФС, а также в районах к юго‑востоку, юго‑юго‑востоку и югу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо‑востоку от Мариуполя)