Боевики «ДНР» жалуются на «большие проблемы»

12.02.2019 16:59

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области массово подают рапорты на увольнение и жалуются на «невнимание» со стороны главарей «ДНР».

Новый 2019 год преподнес властям и боевикам “ДНР” новые сюрпризы. Одной из главных проблем, с которой подразделения НМ встретили Новый год — это количество рапортов на увольнения личного состава, большинство из которых, с боевым опытом. В первую очередь это связано с низким уровнем заработной платы, в среднем 12-15 тыс. рублей (4900-6200 грн), при огромном риске для жизни. Из-за острого дефицита воинов, согласно требованиям приказа, т.н. “МЗ ДНР”, российско-оккупационное командование приказало медицинским комиссиям в военкоматах игнорировать заболевания, которые не позволяют брать мужчин на службу. Ряды боевиков, в сплошь и рядом пополняют свои ряды лицами, которые стоят на психиатрическом и наркологическом учете.

Помимо этого, после проведения военных учений подразделениями НМ в “процветающей республике” закончились патроны для боеприпасов, особенно малого калибра и сейчас в Донецке все в ожидании очередного гуманитарного конвоя из России, который воспополнит нехватку оружия, боеприпасов, да и привезет немного питания для жителей “народной”.

Огромное внимание привлекла к себе проблематичность выдачи удостоверения участника боевых действий для солдат и офицеров. Известно, что наличие такого удостоверения дает право на значительные льготы и преференции, которых лишают в “ДНР”. В некоторых вооруженных формированиях, чтобы получить корочку нужно заплатить своему командиру, так как он принимает весь пакет документов и ходатайствует перед высшим командованием. Несмотря на взятки, бойцы ждут до полу года, а кто не заплатил, и вовсе могут забыть о желанной корочке. Такие затяжные процессы возможно играю на руку не только командирам-коррупционерам, но и властям, которые не заинтересованы в раздачи льгот из-за кризиса, сложившегося в “республике”.

Ясно одно - «власти ДНР» вообще не обращает внимания на проблемы в «боевых подразделениях», акцентируя внимание только на собственном обогащении. Неизвестно, чего можно ожидать, когда боевики устанут от такой жизни……

Источник: news.dn.ua