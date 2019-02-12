- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- «ДНР» нашла у жителя Ясноватой боеприпасы14:42
- Немецкий дипломат: Дебальцево – первый грех России в Минских соглашениях13:20
Боевики «ДНР» жалуются на «большие проблемы»
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области массово подают рапорты на увольнение и жалуются на «невнимание» со стороны главарей «ДНР».
Новый 2019 год преподнес властям и боевикам “ДНР” новые сюрпризы. Одной из главных проблем, с которой подразделения НМ встретили Новый год — это количество рапортов на увольнения личного состава, большинство из которых, с боевым опытом. В первую очередь это связано с низким уровнем заработной платы, в среднем 12-15 тыс. рублей (4900-6200 грн), при огромном риске для жизни. Из-за острого дефицита воинов, согласно требованиям приказа, т.н. “МЗ ДНР”, российско-оккупационное командование приказало медицинским комиссиям в военкоматах игнорировать заболевания, которые не позволяют брать мужчин на службу. Ряды боевиков, в сплошь и рядом пополняют свои ряды лицами, которые стоят на психиатрическом и наркологическом учете.
Помимо этого, после проведения военных учений подразделениями НМ в “процветающей республике” закончились патроны для боеприпасов, особенно малого калибра и сейчас в Донецке все в ожидании очередного гуманитарного конвоя из России, который воспополнит нехватку оружия, боеприпасов, да и привезет немного питания для жителей “народной”.
Огромное внимание привлекла к себе проблематичность выдачи удостоверения участника боевых действий для солдат и офицеров. Известно, что наличие такого удостоверения дает право на значительные льготы и преференции, которых лишают в “ДНР”. В некоторых вооруженных формированиях, чтобы получить корочку нужно заплатить своему командиру, так как он принимает весь пакет документов и ходатайствует перед высшим командованием. Несмотря на взятки, бойцы ждут до полу года, а кто не заплатил, и вовсе могут забыть о желанной корочке. Такие затяжные процессы возможно играю на руку не только командирам-коррупционерам, но и властям, которые не заинтересованы в раздачи льгот из-за кризиса, сложившегося в “республике”.
Ясно одно - «власти ДНР» вообще не обращает внимания на проблемы в «боевых подразделениях», акцентируя внимание только на собственном обогащении. Неизвестно, чего можно ожидать, когда боевики устанут от такой жизни……
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, увольнение, документы, ДНР, боевики, гуманитарный конвой, льготы
- В Донецке рассказали о крахе "ДНР": боевики воевать под Песками и Горловкой за Россию больше не хотят
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
- "Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе
- Среди боевиков "ДНР" назревает бунт: их руководство "отжимает" часть зарплаты
- Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска16:03
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку17:45
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- "ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО09:22
- Назван необычный симптом гипертонии22:00
- Какие сны видят люди в разном возрасте18:45
- О влиянии кофе на зрение рассказали медики15:42
- Медсестра из Донецка: Выбора нет, врачи просто выполняют свою работу10:59
- В мрачном пророчестве о конце света назван народ, который устроит Армагеддон: "Объединится и пойдет войной"09:23
- Приметы на 12 февраля: что категорически нельзя делать в Васильев день07:47
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка