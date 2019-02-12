Бойцы ВСУ отработали применение РСЗО «Ураган»

12.02.2019 12:19

В зоне ООС по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов прошла практическая тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО Ураган.

Об этом сообщили в пресс-центр ООС, передает donpress.com.

В ходе тренировки были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель.

В штабе отметили, что военные выполнили поставленную задачу и показали высокое профессиональное мастерство.