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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ отработали применение РСЗО «Ураган»

12.02.2019 12:19
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Бойцы ВСУ отработали применение РСЗО «Ураган»

В зоне ООС по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов прошла практическая тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО Ураган.

Об этом сообщили в пресс-центр ООС, передает donpress.com.

В ходе тренировки были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель.

В штабе отметили, что военные выполнили поставленную задачу и показали высокое профессиональное мастерство.



Теги: Донбасс, тренировка, полигон, артиллерия, ВСУ, РСЗО "Град", Наев, ООС
 
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