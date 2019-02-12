Дончане обеспокоены появившимся в городе большим количеством «туристов» в камуфляже

12.02.2019 12:42

Жители временно оккупированного Донецка обеспокоены появившимся в городе большим количеством «туристов «из Нарьян-Мара или Магадана».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка обеспокоены появившимися в городе бурятами, «людьми в камуфляже» и «туристами из Нарьян-Мара или Магадана». Приехавшие мужчины, часто пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, явно не знают города.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Учора вперше за довгий час я знов побачила мерзенного смердючого бурята в камуфляжі… Давненько цих вузькоглазих не бачила...»

«По городу много камуфляжа с пакетами со жратвой… многие «навеселе»… похоже, подготовка к празднованию дня оккупанта началась...»,

«Сегодня на остановке 11-го троллейбуса видел группу (9 человек) каких-то ушлепков, явно приезжих. С вещами в пакетах. Ехали, рассматривали город»,

«Заблудились туристы из Нарьян-Мара или Магадана»,

«ЭКСКУРСИЯ ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКА»,

«Мимо Азотного проехал двухэтажный автобус «Донецк-Москва»… видать пассажиров сразу в окопы выгружают...».