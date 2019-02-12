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Янукович должен был стать главарем террористов в Донбассе
Стенограмма заседания суда по делу Манафорта свидетельствует о том, что американский политтехнолог и его сообщник Константин Килимник пытались договориться с властями США об отмене санкций против РФ, и даже более того - последний хотел сделать Януковича "лидером" пророссийских бандформирований в Донбассе. Об этом пишет The New York Times, передает Лига.
По данным NYT, Манафорт и Килимник в 2014 году подробно обсуждали план по окончанию "конфликта", начатого Россией после вторжения в Украину.
Килимник тогда представлял интересы РФ и предлагал снять с России санкции. Также он планировал сделать бежавшего Януковича "лидером" террористических формирований на востоке Украины.
Роль же самого Манафорта заключалась в донесении позиции России до властей США.
Также сообщается, что "коллеги" неоднократно обсуждали так называемый "мирный план" по Украине, предложенный еще в 2016-м.
По данным Проекта, деятельность Килимника финансировалась на деньги российского миллиардера Олега Дерипаски. Кроме того, еще до 2005 года Килимник "оказывал услуги" Януковичу. Приблизительно в то же время Килимник и начал сотрудничество с Манафортом.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Янукович, глава
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