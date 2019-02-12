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«Картинка вышла серая»: горловчанин снял на видео отдаленный район города
Бессарабка — один из районов неподконтрольной Горловки — стала объектом для очередного видео, снятого местным жителем.
Ролик был опубликован на YouTube-канале «Михаил Светлов», передает donpress.com.
«На ходу снял коротенькое видео. Бессарабка. Никитовская районная администрация — ныне конечная автобусного маршрута № 2», — пишет автор и выражает надежду, что это будет интересно в первую очередь людям, уехавшим отсюда в начале войны.
По его словам, этой зимой в отдаленных районах города уборкой снега почти не занимались, в отличие от прошлого года, когда для «показухи» чистили прилегающую к исполкому территорию.
«По городу снег убран кое-как; на пересечении улиц Черняховского и Вознесенского (где когда-то был светофор) легковые автомобили с трудом разминались на повороте со стороны „ртутного“ в сторону „Изотова“. А автобусы и вовсе становились на два колеса, заезжая на сугробы!», — описывает ситуацию блогер.
Он рассказал также, что вместе с растаявшим снегом исчезает и асфальт, несмотря на то, что дорогу ремонтировали не так давно — осенью. Сама атмосфера в этом районе города навевает тоску. Автор пишет:
«Дома, попавшие в кадр, выглядят прискорбно: выбитые стекла, следы от осколков на стенах. Блиндажи по обе стороны дороги так и остались с 2014 года. Картинка настолько вышла серая, что создается иллюзия черно-белого кино».
Теги: Донбасс, война, Донецкая область, Горловка, видео, снег, блиндаж, ремонт дорог
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