Казанский потроллил "депутата ДНР" за "восстановление" Дебальцево: "Сорян, ребята, все на Сирию ушло"

12.02.2019 10:21

Украинский журналист посмеялся над очередными "достижениями" в "молодой республике" на оккупированном Донбассе.

В Сети появились кадры, где "депутат" террористической "ДНР" Наталья Чекарева объясняет местному представителю СМИ положение вещей с "восстановлением" Дебальцево, передает "Диалог.UA".

"Депутат", комментируя ситуацию, пояснила корреспонденту, что процесс восстановления приостановлен, поскольку финансирование отсутствует. На оправдания террористической "власти" отреагировал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей страниц в Twitter. "Сорян, ребята, все на Сирию ушло, а "русский Донбасс" пусть живет теперь в говне и руинах. Ему ж никто ничего не обещал", - иронизирует Казанский.