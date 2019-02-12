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Лавров цинично ответил на требования Евросоюза касательно Донбасса
Кремль в очередной раз поразил некоторых людей своими высказываниями. Сегодня, 12 февраля, Сергей Лавров сообщил, что позиция Брюселя по Донбассу является якобы бесперспективной.
Таким образом, глава МИДа намекнул, что РФ не будет придерживаться минских соглашений. Российская Федерация не станет выполнять минские соглашения, чтобы улучшить взаимоотношения с ЕС. Такое мнение выразил глава МИДа РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Тимом Сойни, передает "Сегодня".
Также Лавров напомнил о том, что Финляндия во второй половине 2019-го станет председательствовать в Евросоюзе. Об этом он тоже сказал собственное мнение. "У нас присутствует общий интерес в плане нормализации отношений Российской Федерации с ЕС. Тем не менее, мы считаем бесперспективной позицию Брюсселя, которая гласит, что нормализация взаимоотношений с РФ возможна только тогда, когда Москва будет выполнять минские договоренности в Украине", - сообщил Лавров. Иными словами, Лавров дал понять, что минские соглашения для Российской Федерации являются сами по себе бесперспективными. В соцсетях из-за этого возмутились люди, которые желают скорейшего мира на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, МИД, Евросоюз, Лавров, соцсети, Минские соглашения
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