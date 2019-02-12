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Архив - Донецкая область

Медведчук подтвердил, что Россия поставляет оружие боевикам «Л/ДНР»

12.02.2019 10:36
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Медведчук подтвердил, что Россия поставляет оружие боевикам «Л/ДНР»

Скандальный украинский политик и кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в ходе интервью подконтрольного ему телеканала «112.Украина» подтвердил, что боевики самопровозглашенных «ЛДНР» получали российское оружие, передает replyua.net. «Насчет «поставляют — вы правы», — сказал Медведчук. Одновременно с этим он выразил сомнение в том, что на оккупированных территориях Донбасса присутствуют российские войска.

«А вот насчет «ихтамнет» — это из другой области. Когда говорят, что «ихтамнет», а у нас говорят — они там есть, мы это знаем… А почему СММ ОБСЕ и другие международные организации этого не знают?» — добавил Медведчук.

Ранее уже сообщалось, что Виктор Медведчук не исключал возможности достижения договориться, чтобы главари «ЛДНР» бежали в Россию «на повышение» для проведения парламентских выборов на оккупированных территориях.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, ДНР, ЛНР, Медведчук
 
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