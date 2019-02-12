Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка

12.02.2019 18:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка

В зоне ООС на Донбассе погиб член НВФ из Донецка Тарасов Андрей Сергеевич, более известный по позывному «Тарас».

Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

По информации, «Тарас» был родом из Донецка, где родился 9 марта 1992 года. Тарасов был судим.

По информации, он погиб 11/02/18 года. Обстоятельства гибели неизвестны. Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».



Теги: Донецк, Донбасс, гибель, потеря, соцсети, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх