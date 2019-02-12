На КПП «Александровка» умер мужчина

12.02.2019 13:49

Сегодня, 12 февраля, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») умер мужчина. Об этом сообщают очевидцы в соцсети, пишут Донецкие новости.

Как пишут очевидцы, умер пожилой мужчина, который на автомобиле собирался пересечь линию разграничения. За один день пройти КПП не удалось, и мужчина остался на ночь:

Инна: «На Каргилле сегодня утром умер мужчина. Водитель пожилой. Из ночников»;

Юрий: «КПП превращаются в ворота на тот свет»;

Лариса: «Какой ужас»;

Инна: «Это становится уже обыденностью, не каждый выдержит сутки в очереди, что уже говорить о стариках»;

Николай: «Авто – желтая "копейка"».