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Архив - Донецкая область

На КПП «Александровка» умер мужчина

12.02.2019 13:49
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На КПП «Александровка» умер мужчина

Сегодня, 12 февраля, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») умер мужчина. Об этом сообщают очевидцы в соцсети, пишут Донецкие новости.
Как пишут очевидцы, умер пожилой мужчина, который на автомобиле собирался пересечь линию разграничения. За один день пройти КПП не удалось, и мужчина остался на ночь:
Инна: «На Каргилле сегодня утром умер мужчина. Водитель пожилой. Из ночников»;
Юрий: «КПП превращаются в ворота на тот свет»;
Лариса: «Какой ужас»;
Инна: «Это становится уже обыденностью, не каждый выдержит сутки в очереди, что уже говорить о стариках»;
Николай: «Авто – желтая "копейка"».



Теги: Донбасс, мужчина, очередь, умерший, ДНР, КПВВ
 
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