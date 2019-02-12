На улицах Донецка замечены свежие следы траков

12.02.2019 13:40

Жители временно оккупированного Донецка встревожены тем, что утром увидели на асфальте свежие следы траков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были озадачены появившимися на дорогах свежими следами траков. Вероятнее всего, боевики «ДНР» и российские оккупанты перемещают тяжелую технику.

Вот как дончане описывают в соцсетях происходящее:

«Донецк ДФ С утра по Св.Пути были свежие следы от нескольких траков».