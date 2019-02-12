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Архив - Донецкая область

На улицах Донецка замечены свежие следы траков

12.02.2019 13:40
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На улицах Донецка замечены свежие следы траков

Жители временно оккупированного Донецка встревожены тем, что утром увидели на асфальте свежие следы траков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были озадачены появившимися на дорогах свежими следами траков. Вероятнее всего, боевики «ДНР» и российские оккупанты перемещают тяжелую технику.

Вот как дончане описывают в соцсетях происходящее:

«Донецк ДФ С утра по Св.Пути были свежие следы от нескольких траков».



Теги: Донецк, Донбасс, след, асфальт, ДНР, боевики, бронетехника, соцсети
 
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