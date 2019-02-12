Нищета «русского мира»: в сети показали, как упала стоимость жилья в оккупированном Донецке

12.02.2019 15:21

Стоимость квартир в оккупированном Донецке упала в несколько раз и сравнялась со стоимостью квартир в райцентрах и поселках городского типа. Объявления о продаже квартир в городе показал блогер Денис Казанский, передает УНИАН.

«Цены на квартиры в Донецке. Вот хороший показатель обнищания. Когда-то все это стоило 35 - 40 тысяч. Теперь цены на недвижимость в бывшем миллионнике сравнялись со стоимостью квартир в райцентрах и пгт», - написал он в Twitter.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что даже за такие деньги найти покупателя сложно, поскольку документы фейковой «ДНР» не имеют никакой юридической силы. Кроме того, Киевский район Донецка, по словам комментаторов фактически превратился в «мертвую зону».