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Архив - Донецкая область

Нищета «русского мира»: в сети показали, как упала стоимость жилья в оккупированном Донецке

12.02.2019 15:21
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Нищета «русского мира»: в сети показали, как упала стоимость жилья в оккупированном Донецке

Стоимость квартир в оккупированном Донецке упала в несколько раз и сравнялась со стоимостью квартир в райцентрах и поселках городского типа. Объявления о продаже квартир в городе показал блогер Денис Казанский, передает УНИАН.
«Цены на квартиры в Донецке. Вот хороший показатель обнищания. Когда-то все это стоило 35 - 40 тысяч. Теперь цены на недвижимость в бывшем миллионнике сравнялись со стоимостью квартир в райцентрах и пгт», - написал он в Twitter.
В комментариях к публикации пользователи отмечают, что даже за такие деньги найти покупателя сложно, поскольку документы фейковой «ДНР» не имеют никакой юридической силы. Кроме того, Киевский район Донецка, по словам комментаторов фактически превратился в «мертвую зону».



Теги: Донецк, Донбасс, стоимость, жилье
 
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