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Архив - Донецкая область

Около 400 мирных жителей были арестованы в "ДНР" за два дня: боевики устроили "чистки" на Донбассе

12.02.2019 14:59
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Около 400 мирных жителей были арестованы в "ДНР" за два дня: боевики устроили "чистки" на Донбассе

Около 400 мирных жителей временно оккупированной территории Донецкой области были задержаны и брошены в СИЗО боевиками "ДНР" за нарушение комендантского часа за два дня.

В период с 8 по 10 февраля в так называемой "ДНР" за нарушение комендантского часа боевики задержали около 400 человек, передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу "МВД" "ДНР".

Точная цифра составляет 394 человека, из них трое были задержаны по подозрению в совершении преступлений, еще 3 человека привлечены к ответственности за "мелкое хулиганство". Согласно данным СМИ сепаратистов, в ходе проведения отработки боевики проверили 520 увеселительных заведений, а также составили 97 протоколов по факту распития алкогольных напитков в запрещенных "законом" местах и появления в общественных местах в пьяном виде. Зафиксировано, что статистика по первому месяцу 2019 года за нарушение комендантского часа в "ДНР" выглядела следующим образом: с 5 по 7 января задержаны 185 человек; с 12 по 14 января — 330 человек; с 18 по 20 января — 329 человек.



Теги: Донбасс, арест, МВД, СИЗО, комендантский час, задержание, ДНР, боевики
 
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