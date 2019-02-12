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Архив - Донецкая область

Под Донецком уничтожен дзот подразделений НВФ

12.02.2019 11:39
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Под Донецком уничтожен дзот подразделений НВФ

В зоне ООС на Донбассе украинские военные из состава частей и соединений операции Объединенных сил уничтожили укрепление подразделений НВФ в районе Ясиноватской развязки под неподконтрольным Украине Донецком.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц», передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он опубликовал яркое фото уничтожения дзота членов НВФ и отметил, что на данный момент потери противника уточняются.



Теги: Донецк, Донбасс, уничтожение, потери, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
 
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