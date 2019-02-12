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Серость и убогость: Как сегодня выглядит «спуск Ильича» в Донецке
В ныне неподконтрольном украинской власти Донецке от площади Ленина до площади Конституции протянулся начальный участок проспекта Ильича, вымощенные знаменитым булыжником. Дончане эту часть проспекта именуют «спуском Ильича».
Как пишут Донецкие новости, до войны это место было одним из самых оживленных в городе. «Макдоналдс», шикарные магазины разного направления, салоны, отделения банков, кафе. Все это в одночасье закрылось в 2014 году. Потом некоторые помещения стали потихоньку открываться. Открывались и снова закрывались, меняли свой профиль – и снова надпись «Аренда». И такая чехарда происходит до сих пор.
В настоящий момент тут работает немного заведений. Многие магазины стоят закрытыми еще с начала войны. Разрушаются вывески, фасады. На многих висят предложения об аренде. Серость и убогость царит на некогда красивом участке проспекта Ильича.
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, спуск
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