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Архив - Донецкая область

У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе

12.02.2019 21:05
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У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что война является реальностью для Донбасса, намекая на большое количество жертв боевиков на передовой.

Наемник сообщает о взрывах на позициях пророссийских боевиков, передает dialog.ua.

"Это отчет за сутки командира роты только по одной позиции: "По прилетам 120мм фугас 15шт, зажигательные 20 шт, СПГ 12 шт, агс и БТР, не считая стрелковое" - пишет Ходаковский.

Скрывающийся в Москве наемник утверждает, что последняя серия взрывов не стала результативный, однако потери боевиков за последние дни на фронте значительны.
При этом Ходаковский пугает жителей Украины и Донбасса обстрелами городов, намекая на возможность разворачивания масштабной войны на Донбассе.



Теги: Донбасс, война, жертвы, ДНР, боевики, потери, взрывы, обстрелы, Ходаковский
 
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