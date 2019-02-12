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Архив - Донецкая область

У КПВВ скопилось почти 400 машин: Выстроились огромные очереди

12.02.2019 08:45
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У КПВВ скопилось почти 400 машин: Выстроились огромные очереди

Сегодня, 12 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 360 авто.
Все КПВВ на линии разграничения открылись во вторник по графику зимнего периода, сообщает Госпогранслужбы Украины.
На въезд и выезд с утра находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 50/70;
«Марьинка» - 60/30;
«Новотроицкое» - 40/40;
«Гнутово» - 40/30.



Теги: Донбасс, машины, КПВВ, очереди
 
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