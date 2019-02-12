У КПВВ скопилось почти 400 машин: Выстроились огромные очереди

12.02.2019 08:45

Сегодня, 12 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 360 авто.

Все КПВВ на линии разграничения открылись во вторник по графику зимнего периода, сообщает Госпогранслужбы Украины.

На въезд и выезд с утра находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 50/70;

«Марьинка» - 60/30;

«Новотроицкое» - 40/40;

«Гнутово» - 40/30.