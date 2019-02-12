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В ОРДО для Порошенко хотят изготовить «Медаль Иуды» из осколков снарядов

12.02.2019 19:33
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В ОРДО для Порошенко хотят изготовить «Медаль Иуды» из осколков снарядов

«Власти ДНР» намерены изготовить из осколков снарядов «Медаль Иуды», для украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил так называемый «руководитель ЦИК» общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, пишет ДонПресс.
По его словам, сбор осколков для изготовления «награды» будет проходить в период президентской избирательной кампании в Украине, чтобы отправить медаль адресату до дня выборов — 31 марта. Муратов уточнил:
«Порошенко идет на второй срок, нам бы хотелось „поддержать“ его именно этой акцией, дабы он „гордился“ и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу».
Как стало известно, штабы по сбору осколков планируют организовать в местных «общественных приемных председателя» ОД «Донецкая Республика» Дениса Пушилина.



Теги: Донбасс, медаль, Порошенко, ОРДО
 
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