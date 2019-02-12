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Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ

12.02.2019 12:01
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Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ

Более десяти вооруженных провокаций со стороны незаконных бандформирований "Л/ДНР" привели к тому, что один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

За минувшие сутки, 11 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, провоцируя Вооруженные силы Украины на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” враг бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Гнутово. Также боевики "ДНР" атаковали из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около Песок. Минометным огнем противник накрыл и позиции ВСУ в районе Павлополя, применяя также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты РФ атаковали Новотошковское, Крымское из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Согласно данным разведки, один оккупант был уничтожен и один ранен.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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