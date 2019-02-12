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Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики «ДНР» не дают проезда наблюдателям СММ ОБСЕ

12.02.2019 18:59
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Вооруженные боевики «ДНР» не дают проезда наблюдателям СММ ОБСЕ

На временно оккупированных территориях Донецкой области вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты всячески препятствуют перемещению наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«9 февраля наблюдатели не смогли войти на территорию постоянного места хранения вооружения, расположенного в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, из-за того, что ворота были закрыты на замок. Присутствовавший на месте гражданский охранник сообщил патрулю Миссии, что данный объект закрыт, и порекомендовал наблюдателям вернуться в другой день.
9 февраля вооруженный член вооруженных формирований дважды запрещал патрулям Миссии проезд через блокпост, расположенный к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь), сославшись на «распоряжения от своих командиров» и необходимость предъявления «письменного разрешения на проезд или списка планируемых мест назначения».
10 февраля в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
10 февраля на блокпосте, расположенном севернее н. п. Новоазовск, четверо членов вооруженных формирований (двое из которых явно были вооружены) запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с РФ, сославшись на «проведение комплекса специальных мероприятий». Находясь на блокпосте, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства пересекали данный блокпост во всех направлениях».



Теги: Донбасс, граница, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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