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Вы все быстрые такие: В Донецке жалуются на большие очереди к кассам автовокзала «Южный»
В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на работу автовокзала «Южный», на огромные очереди к кассам. Об этом они пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
«Автостанция "Южный", просто бесполезные кассы. Очереди – больше часа. В результате билетов нет! Проще уехать без билета! Я вообще не понимаю, зачем нужны транспортные компании ДНР – для сбора дани?», – пишет автор поста Саня.
Его мнение разделяют многие жители Донецка, которые делятся собственным опытом покупки билетов:
Виктория: «Согласна, что кассы бесполезные... Утром приезжала за 40 мин. до автобуса, так и не дошла моя очередь к кассе»;
Натан: «Вы все быстрые такие! Спешите дождаться своей очереди, спешите уехать, спешите жить! Поймите, что для процветания молодых республик нужно: подождать; потерпеть. Неужели это так сложно – в чем-то себя ущемить ради прекрасного будущего?»;
Светлана: «Ждем уже 5 лет, только даже просвета нет. А на "Южном" – бардак ужасный. Сама столкнулась»;
Юрий: «Забыли еще добавить, что кассиры там – б**ло»;
Анастасия Г.: «И водилы тоже»;
Серый: «Билеты по типу абонемента (на 5, 10 и более переездов) решили бы проблему очереди. Пробил дыроколом дырочку в нужном месте – и минус один проезд. А так есть много недовольства граждан по этому вопросу и никто и ничего не думает! Схема стара как мир, но руководителям, тем, кто отвечает за вопросы транспорта – похоже, не до этого. Либо есть проблема полного отсутствия и даже не профессионализма, а знаний и желания что-то улучшать!»;
Саня: «Я проживаю в другом городе, приехал на 5 минут, чтоб уехать – пришлось ждать больше 2-х часов, то билетов нет, то автобусы с рейса без предупреждения снимают. Это не считая того, что автобусы ходят с опозданием!»;
Анастасия К.: «Аналогично, приехала в 6 часов выкупить билет по брони, стояла полчаса ждала, пока они мелочь найдут. Потом на 18:40 автобус опаздывал и приехал к 7-ми с аргументом "та я поздно выехал". Такой беспорядок не только на "Южном"»;
Викуся: «Я заказывала билет, мне сказали, что забрать нужно за полчаса до отправления, иначе бронь снимается. В итоге я простояла в очереди 1,5 часа, и когда подошла моя очередь, мне сказали – время вышло, билета уже нет, а то что я уже неизвестно сколько стояла в очереди, то ничего! Одного человека по 15-20 минут отпускают, капец».
Есть и дончане, которые довольны работой касс:
Валерия: «У меня никогда такого не было, хотя постоянно езжу с "Южного". И кассиры со мной никогда не вели себя, как б**ло. Может, дело в вас?»;
Наталья: «Не согласна, брали билеты на Белгород, быстро обслужили, проинформировали, хоть и за 3 слова взяли 10 руб. (4,1 грн по местному курсу на 12.02.2019 – ред.)».
Теги: Донецк, Донбасс, очередь, автовокзал
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