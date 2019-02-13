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Архив - Донецкая область

Блокпосты ОРДО: в Горловке около 500 человек пешей очереди, на Еленовке мало льготы

13.02.2019 11:33
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Блокпосты ОРДО: в Горловке около 500 человек пешей очереди, на Еленовке мало льготы

Сегодня утром на блокпостах, подконтрольных подразделениям НВФ на Бахмутском направлении в неподконтрольной Украине Горловке собралось около полутысячи человек пешей очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
Так, на Бамхмутском направлении на пункте пропуска в Горловке в 09:40 своей очереди на пропуск ожидали 480 человек пешей очереди:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:40, 180 автомобилей, 68 автобусов и микроавтобусов, до 480 человек пешей очереди»
«Пешая за сеткой стоит, мрак»
«Народа все больше и больше»
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил также собрались большие очереди:
«На Каргиле очередь машин: простые смертные почти до верха моста, льгота почти до моста, нормальные пацики машин 30».
«12.00 (мск) стоим на Каргил в Донецк. Льготная машин 20, мы 36 в общей. За нами уже хвост больше 10 машин. Супер льготу не считала»
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке сегодня мало льготников, очереди на проезд ожидают около 70 авто:
«Машин 70 в Украину. Движение обычное.Льготы мало».
На «Гнутово» движение есть, пересечь блокпост можно за несколько часов:
«До магазинчика обычная, льгота машин 30»
«Приехал на Октябрь в 7.00 стал в камышах. В 11.00 проехал. Пищевик 20 обычной и 7 льготы»



Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, блокпост, ОРДО
 
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