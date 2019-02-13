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Члены СММ ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО российский комплекс радиоразведки «Торн»

13.02.2019 13:00
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Члены СММ ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО российский комплекс радиоразведки «Торн»

Беспилотник СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Донбасса зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки «Торн».

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает donpress.com.

В документе сказано, что 10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки «ТОРН» на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке.

Как известно, «Торн» проходит сейчас испытания в ВС РФ. В Украину данные комплексы не поставлялись.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, КамАЗ, ОБСЕ, беспилотник, БМП, ОРДЛО
 
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