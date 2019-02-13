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Архив - Донецкая область

«Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города

13.02.2019 20:02
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«Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города

В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных залпах, раздающихся со стороны Ясиноватского блокпоста и донецкого аэропорта, пишет ДонПресс.
В своих сообщениях люди пишут, что залпы слышны не только в Донецке, но и в неподконтрольной Украине Макеевки. По словам дончан, звуки боя слышит даже Объединенный:
«Гремит периодически, медобщаги слышат»
«О-го-го, что за мощные звуки?»
«Донецк 18.35 д ЯБП, минометы пулеметы Бул. Пушкина слушает бахи»
«Макеевка 17−19к: „Северо-запад залпы близко, направление Яковлевка. Летит 2 сек и прилет“»
«Бахает … 17.03 (д) ДАП Донецк»
«Даже Объединенный слышит эти бахи ((«



Теги: Донецк, Донбасс, звук, бой
 
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