«ДНР» нашла у жителя Ясноватой боеприпасы

13.02.2019 14:42

У жителя неподконтрольной украинской власти Ясиноватой (Донецкая область) члены группировки «ДНР» нашли и забрали боеприпасы.

Об этом сообщает «полиция ДНР», передают novosti.dn.ua.

У мужчины нашли «охотничье ружье калибра 12 мм, более 210 патронов различного калибра, два гранатометных выстрела и тротиловую шашку».

Жителя Ясиноватой могут посадить в тюрьму за «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».