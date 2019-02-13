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Архив - Донецкая область

«ДНР» нашла у жителя Ясноватой боеприпасы

13.02.2019 14:42
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«ДНР» нашла у жителя Ясноватой боеприпасы

У жителя неподконтрольной украинской власти Ясиноватой (Донецкая область) члены группировки «ДНР» нашли и забрали боеприпасы.

Об этом сообщает «полиция ДНР», передают novosti.dn.ua.

У мужчины нашли «охотничье ружье калибра 12 мм, более 210 патронов различного калибра, два гранатометных выстрела и тротиловую шашку».

Жителя Ясиноватой могут посадить в тюрьму за «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Теги: Донбасс, Ясиноватая, оружие, полиция, тюрьма, взрывчатка, боеприпасы, ДНР
 
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