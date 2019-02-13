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Архив - Донецкая область

Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО

13.02.2019 16:43
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Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО

В Сеть попали кадры работы украинских снайперов, которые несут службу в ООС и с начала года ликвидировали 12 боевиков.

Об этом сообщил в Facebook Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Ранее в Сети показали видео с признаниями одного из боевиков "ДНР", который рассказал о том, как подразделения украинских снайперов буквально "косят" ряды российских наемников. По данным офицера ВСУ, на кадрах запечатлена работа двух снайперов, которые, работая в паре с начала 2019 года, сумели ликвидировать 12 боевиков на Донбассе. На видеозаписи слышно переговоры двух снайперов, которые ликвидировали боевика, что вышел на подмогу к раненому или мертвому бойцу. После нескольких секунд ожидания цель была поражена.



Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, ООС
 
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