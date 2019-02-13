Менее чем за год: Аваков подробно рассказал, как будет проходить деоккупация Донбасса

13.02.2019 12:26

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне во вторник, 12 февраля, представил стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.

"Наша стратегическая миссия – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса Механизмом малых шагов, потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом", – сказал Аваков.

По его словам, на подготовительном этапе нужно сформировать необходимое правовое поле, определить статус специальной международной миротворческой миссии, создать программы мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин", – подчеркнул Аваков.

Стратегия предусматривает создание демилитаризованной зоны безопасности на отдельном участке оккупированных территорий. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии должна взять этот участок и его границы под контроль. Правопорядок, отметил министр, должен обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и мониторинговой миссии.

"На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип – соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляются безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни", – отметил глава МВД.

По мнению министра, "когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину".

"После того как мы удачно проведем первые пять шагов, мы сможем сказать и о других. Это зависит от количества наших ресурсов – от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий", – добавил он.

Аваков прогнозирует, что процесс деоккупации первых двух участков может длиться от шести до восьми месяцев.

Министр также подчеркнул, что Украина не допустит федерализации и автономии. "Государственная граница Украины должна контролироваться исключительно ГПСУ. Жители деоккупированных территорий Донбасса – граждане Украины. Теории о том, что "мы отдадим вам Донбасс, а вы нам Крым" быть не должно", – отметил Аваков.

Кроме того, по его словам, амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. "И, конечно, не подлежит обсуждению вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", – заявил глава МВД.