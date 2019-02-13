Немецкий дипломат: Дебальцево – первый грех России в Минских соглашениях

13.02.2019 13:20

Россия была первой, кто нарушил Минские соглашения, подписанные лидерами стран-участниц «Нормандской четверки» в феврале 2015 года, а именно – режим прекращения огня. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген, пишут Донецкие новости.

«Вернусь к предыстории. У меня есть привилегия – я был в Минске [в феврале 2015 года] и 16 часов принимал участие в переговорах. Главными элементами тогда были вопросы прекращения огня. Именно тогда российские войска наступали на Донбассе, заходили за те линии, которые были закреплены в предыдущих Минских соглашениях, и пытались оккупировать Дебальцево, как важный ЖД-узел», – сказал он.

«Главным вопросом был: когда должен прекратиться огонь и начаться перемирие. Россияне хотели начать прекращение огня позже, а члены "Нормандского формата", не России, настаивали, чтобы прекращение огня было как можно скорее», – продолжил Хойсген.

Немецкий дипломат напомнил, что 12 февраля 2015 года в Минске участники Нормандского формата договорились и подписали соглашения, что 15 февраля в полночь вступит в силу режим прекращения огня. «Это прекращение огня так и не состоялось. Российские военные не могли захватить Дебальцево, как планировали, им понадобилось на это несколько дней. Российские военные продолжали не соблюдать режим прекращения огня, пока не оккупировали Дебальцево. Это первый грех, который был, если мы говорим об имплементации Минских соглашений», – заявил Хойсен.