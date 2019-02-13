- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- «ДНР» нашла у жителя Ясноватой боеприпасы14:42
- Немецкий дипломат: Дебальцево – первый грех России в Минских соглашениях13:20
Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса
Большинство жителей подконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей больше, чем в других регионах Украины, поддерживают такие меры как упрощение пересечения линии разграничения и социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе презентации исследования* общественного мнения в Киеве рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Сергей Шаповалов.
«Наиболее пользующимися поддержкой как по Украине, так и на Донбассе являются такие меры социально-гуманитарной политики, как упрощение доступа жителей неподконтрольных территорий к украинским образовательным учреждениям, упрощение в получении административных услуг в прифронтовых населенных пунктах, контролируемых Украиной. Также это поддержка жителей оккупированных территорий, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию», – сказал он.
Согласно опросам, украинцы поддерживают** следующие меры:
снять ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории: по Украине – 41%, на Донбассе – 74%;
максимально упростить пересечение линии разграничения, облегчить режим получения пропусков: по Украине – 48%, на Донбассе – 74%;
максимально упростить получение любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах: по Украине – 60%, на Донбассе – 79%;
упростить доступ к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий: по Украине – 67%, на Донбассе – 81%;
оказывать поддержку (финансовую и материальную) жителям неподконтрольных территорий, стремящихся выехать на территории, подконтрольные украинским властям: по Украине – 60%, на Донбассе – 71%;
разрешить торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости: по Украине – 46%, на Донбассе – 68%;
усилить контроль за осуществлением выплат внутренне перемещенным лицам во избежание злоупотреблений: по Украине – 64%, на Донбассе – 39%;
сделать контроль за пересечением линии разграничения жестче: по Украине – 47%, на Донбассе – 21%.
Не поддерживают следующие меры:
снять ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории: по Украине – 35%, на Донбассе – 17%;
максимально упростить пересечение линии разграничения, облегчить режим получения пропусков: по Украине – 31%, на Донбассе – 14%;
максимально упростить получение любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах: по Украине – 22%, на Донбассе – 11%;
упростить доступ к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий: по Украине – 16%, на Донбассе – 9%;
оказывать поддержку (финансовую и материальную) жителям неподконтрольных территорий, стремящихся выехать на территории, подконтрольные украинским властям: по Украине – 20%, на Донбассе – 13%;
разрешить торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости: по Украине – 29%, на Донбассе – 14%;
усилить контроль за осуществлением выплат внутренне перемещенным лицам во избежание злоупотреблений: по Украине – 15%, на Донбассе – 38%;
сделать контроль за пересечением линии разграничения жестче: по Украине – 26%, на Донбассе – 51%.
Теги: Донбасс, ВПЛ, проверки, соцвыплаты, пенсии
- Как проверять переселенцев: есть предложение
- Переселенцев продолжают терзать проверками
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации
- Дискриминация переселенцев: правительство проповедует свое мировоззрение
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска16:03
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку17:45
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- "ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО09:22
- Назван необычный симптом гипертонии22:00
- Какие сны видят люди в разном возрасте18:45
- О влиянии кофе на зрение рассказали медики15:42
- Медсестра из Донецка: Выбора нет, врачи просто выполняют свою работу10:59
- В мрачном пророчестве о конце света назван народ, который устроит Армагеддон: "Объединится и пойдет войной"09:23
- Приметы на 12 февраля: что категорически нельзя делать в Васильев день07:47
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка