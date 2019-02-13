Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО

13.02.2019 16:22

ПФУ намерен экономить средства в 2019 году за счет пенсионеров, переселенцев и жителей ОРДЛО.

Об этом сообщают эксперты программы «Радник з питань ВПО», передает donpress.com.

По полученной информации, в 2019 году Пенсионный Фонд потратит 397 млрд грн, что почти на 444 млн грн меньше, чем планируется получить дохода за этот же период.

«Судя по результатам анализа бюджета ПФУ, проведенного экспертами программы „Радник з питань ВПО“, основным источником экономии стало лишение пенсии граждан, пострадавших вследствие войны и оккупации», — сообщают эксперты.

По данным экспертов, в бюджете ПФУ предусмотрены маленькая сумма в размере 50 млн грн. на выплаты переселенцам, которые смогут доказать свое право на пенсию в судебном порядке.

Также в бюджете не предусмотрены средства для выплаты текущей задолженности социальных выплат переселенцам, которая возникает в случаях изменения пенсионером места учета, превышением срока пребывания на неподконтрольной территории.

ПФУ также не закладывает в своем бюджете выплаты пенсии тем пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях.

«Еще одним источником экономии бюджета ПФУ стали граждане, которые больше всего нуждаются в помощи и защите Украины. Эти граждане — заложники оккупации, заложники террористических организаций „ДНР“ и „ЛНР“. Они остались в плену репрессий, страха, обнищания и надежды на Украину. Но, судя по бюджету ПФУ, эти надежды в 2019 году будут оставаться тщетными. От 450 до 700 тыс. граждан Украины в оккупации не получат никаких выплат. О них просто забыли», — рассказали эксперты программы «Радник з питань ВПО».