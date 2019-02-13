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Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже
Тезис о возобновлении экономических связей с неподконтрольной украинской власти Донбасса актуален. Главное условие – не в ущерб национальной безопасности. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил политолог Олег Саакян.
Хотя, по мнению эксперта, общая формулировка «блокада Донбасса» не совсем соответствует действительности. «Сам тезис о блокаде уже манипулятивен и в каком-то роде – продукт пропаганды. Временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей полностью разблокированы со стороны РФ – там, где украинская власть не контролирует границу. И оттуда идут не только продукты, но и оружие, и наемники. В финансовом смысле тоже произошла оккупация. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сейчас действует рублевая зона», – отметил политолог.
При этом Саакян подчеркивает, что Украине для восстановления связей с неподконтрольными территориями нужно делать намного больше, чем делается. Невыполнение украинским государством части своих обязательств перед гражданами страны (пусть и в силу ряд обстоятельств) не способствует реинтеграции.
«Понятно, что железнодорожного транспортного сообщения до деоккупации уже не будет. В условиях вялотекущей войны составы могут легко пускать под откос или обстреливать. Автомобильное же сообщение в Донецкой области функционирует, даже гуманитарные грузы от МККК периодически заходят в ОРДО. Тут ключевой момент – искоренение коррупционной прокладки в избирательности пропуска людей и товаров. Но это вопрос, связанный не столько с особым режимом на Донбассе, сколько с коррупцией на разных уровнях нашего государства», – продолжил Саакян.
Политолог напомнил, что обрыв экономических связей с неподконтрольными территориями спровоцировали акции ряда украинских активистов, перекрывших в январе 2017 года железнодорожные пути сначала в Луганской, потом в Донецкой области – так называемая «торговая блокада». «Эти акции оказались медвежьей услугой. Фактически, они сыграли на пользу РФ. Манипулируя патриотическими настроениями граждан Украины, руками проукраински настроенных активистов и ряда политиков Кремль завершил экономическую оккупацию территории. Тут мы проиграли, фарш обратно через мясорубку прокрутить уже не удастся. Но нужно выстраивать новые подходы. И тезис о возобновлении экономических связей (но не в ущерб нацбезопасности) – актуален», – считает Саакян.
В то же время, подчеркивает он, вопрос восстановления связей с неподконтрольными территориями намного сложнее, многограннее, чем пытается показать ряд политиков. И лежит он в большом количестве плоскостей, которые затрагивают как вопросы безопасности граждан, так и вопрос государственной безопасности. «К примеру, энергетическая безопасность требует того, чтобы мы рассматривали закупку сырья (того же антрацита) у наших предприятий на неподконтрольной территории, если они платят налоги в Украину. Но, по понятным причинам, сделать это сейчас невозможно», – пояснил он.
«Каждая проблема должна рассматриваться комплексно, нельзя все вопросы касательно неподконтрольных территорий стричь под одну гребенку. Главная беда, что у нас до сих пор нет государственной стратегии реинтеграции. Именно поэтому мы довольно часто пожинаем целый ряд негативных последствий, связанный с неправильными шагами в отношении ОРДЛО, упускаем возможности и усугубляем ситуацию», – резюмирует Саакян.
Теги: Донбасс, блокада, реинтеграция Донбасса
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