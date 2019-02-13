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Поселок Зайцево обстрелян из минометов
В поселке Зайцево (под Горловкой, Донецкая обл.) под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) попал жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
8 февраля с 16:08 до 16:28 НВФ с направления неподконтрольного украинским властям поселка Гольмовский (Горловка) совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а именно миномета калибром 82 мм, поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области.
Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса во двор жилого дома по ул. Мануильского. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа зафиксировала повреждения во дворе дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно 3-х метров от жилого здания. Повреждения и воронка вызваны миной калибром 82 мм.
К счастью, во время обстрела 48-летний хозяин дома во дворе не находился.
Теги: Донбасс, обстрел, Зайцево, минометы
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