Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Поселок Зайцево обстрелян из минометов

13.02.2019 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поселок Зайцево обстрелян из минометов

В поселке Зайцево (под Горловкой, Донецкая обл.) под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) попал жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
8 февраля с 16:08 до 16:28 НВФ с направления неподконтрольного украинским властям поселка Гольмовский (Горловка) совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а именно миномета калибром 82 мм, поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области.
Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса во двор жилого дома по ул. Мануильского. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа зафиксировала повреждения во дворе дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно 3-х метров от жилого здания. Повреждения и воронка вызваны миной калибром 82 мм.
К счастью, во время обстрела 48-летний хозяин дома во дворе не находился.



Теги: Донбасс, обстрел, Зайцево, минометы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх