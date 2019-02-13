Поселок Зайцево обстрелян из минометов

13.02.2019 10:01

В поселке Зайцево (под Горловкой, Донецкая обл.) под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) попал жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

8 февраля с 16:08 до 16:28 НВФ с направления неподконтрольного украинским властям поселка Гольмовский (Горловка) совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а именно миномета калибром 82 мм, поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области.

Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса во двор жилого дома по ул. Мануильского. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа зафиксировала повреждения во дворе дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно 3-х метров от жилого здания. Повреждения и воронка вызваны миной калибром 82 мм.

К счастью, во время обстрела 48-летний хозяин дома во дворе не находился.